Big round brush cover set
Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
- Иделен за внимателно почистване на опорити замърсявания
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|
Бял
|Тегло
(кг)
|
0,015
|Тегло с опаковката
(кг)
|
0,032
|Размери (Д × Ш × В)
(мм)
|
120 x 120 x 15
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Умивалник / мивка
- Плотове
- Душ кабина / вана
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Вътре в шкафовете, чекмеджетата
- Абсорбатори
- Неръждаема стомана