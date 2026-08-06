Big round brush cover set

Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
  • Иделен за внимателно почистване на опорити замърсявания
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,015
Тегло с опаковката (кг) 0,032
Размери (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 15
Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Умивалник / мивка
  • Плотове
  • Душ кабина / вана
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Вътре в шкафовете, чекмеджетата
  • Абсорбатори
  • Неръждаема стомана