Комплект накрайници за под EasyFix
С неговата удобна система с велкро и съвместима универсална кърпа за почистване на под можете да смените кърпата на комплекта дюзи за под EasyFix за парочистачки, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия.
Подовата дюза за парочистачка EasyFix се предлага със съвместима универсална кърпа за почистване на подове и осигурява отлични резултати при почистване на запечатани твърди подове – дори в ъглите и по ръбовете. С интелигентната система с велкро, универсалната кърпа за почистване на под може да бъде фиксирана върху накрайника за под бързо и лесно: Просто натиснете кърпата за почистване на под върху дюзата за под EasyFix и е готова за използване. След почистване кърпата за почистване на под може да се отстрани от накрайника за под EasyFix лесно и без да се налага да влиза в контакт с мръсотия: просто стъпете върху крачето върху кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и настрани от него.
Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
- Специалната структура на кърпата осигурява особено добро улавяне на мръсотията и цялостни резултати от почистването на всички запечатани твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
Гъвкава връзка на дюзите
- Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
- Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,26
|Тегло с опаковката (кг)
|0,382
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 100
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки