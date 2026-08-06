Подовата дюза за парочистачка EasyFix се предлага със съвместима универсална кърпа за почистване на подове и осигурява отлични резултати при почистване на запечатани твърди подове – дори в ъглите и по ръбовете. С интелигентната система с велкро, универсалната кърпа за почистване на под може да бъде фиксирана върху накрайника за под бързо и лесно: Просто натиснете кърпата за почистване на под върху дюзата за под EasyFix и е готова за използване. След почистване кърпата за почистване на под може да се отстрани от накрайника за под EasyFix лесно и без да се налага да влиза в контакт с мръсотия: просто стъпете върху крачето върху кърпата и издърпайте накрайника за под нагоре и настрани от него.