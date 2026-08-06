Комплект удължители

С комплекта за удължаване предназначен за акумулаторните виброчистачки и уреди за почистване на прозорци може да почиствате високи прозорци. Разтягане от 0.6 м до 1,5 метра.

Сега може да почиствате удобно и лесно, без необходимостта да използвате стълба, особено високи прозорци и други труднодостъпни гладки повърхности: това е възможно благодарение на комплекта телескопични удължители за акумулаторната вибро-чистачка и уреда за почистване на прозорци. Комплектът се състои от 2 телескопични пръчки, захващащо устройство с шарнир за уреда за почистване на прозорци и вибро-чистачката, както и пулверизатор с микрофибърна кърпа. С допълнителния обхват от 1.5 метра може да почиствате лесно и удобно до височина от 3.5 метра, например бани или остъклени помещения.

Характеристики и предимства
Високите прозорците могат лесно да се достигнат
Телескопична дръжка
Съвместим е с всички уреди Window Vac и акумулаторната виброчистачка
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,917
Тегло с опаковката (кг) 1,12
Размери (Д × Ш × В) (мм) 150 x 250 x 1170

Видео

Сфера на приложение
  • Големи и труднодостъпни стъклени повърхности
  • Зимни градини