Сега може да почиствате удобно и лесно, без необходимостта да използвате стълба, особено високи прозорци и други труднодостъпни гладки повърхности: това е възможно благодарение на комплекта телескопични удължители за акумулаторната вибро-чистачка и уреда за почистване на прозорци. Комплектът се състои от 2 телескопични пръчки, захващащо устройство с шарнир за уреда за почистване на прозорци и вибро-чистачката, както и пулверизатор с микрофибърна кърпа. С допълнителния обхват от 1.5 метра може да почиствате лесно и удобно до височина от 3.5 метра, например бани или остъклени помещения.