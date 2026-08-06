Комплект удължители
С комплекта за удължаване предназначен за акумулаторните виброчистачки и уреди за почистване на прозорци може да почиствате високи прозорци. Разтягане от 0.6 м до 1,5 метра.
Сега може да почиствате удобно и лесно, без необходимостта да използвате стълба, особено високи прозорци и други труднодостъпни гладки повърхности: това е възможно благодарение на комплекта телескопични удължители за акумулаторната вибро-чистачка и уреда за почистване на прозорци. Комплектът се състои от 2 телескопични пръчки, захващащо устройство с шарнир за уреда за почистване на прозорци и вибро-чистачката, както и пулверизатор с микрофибърна кърпа. С допълнителния обхват от 1.5 метра може да почиствате лесно и удобно до височина от 3.5 метра, например бани или остъклени помещения.
Характеристики и предимства
Високите прозорците могат лесно да се достигнат
Телескопична дръжка
Съвместим е с всички уреди Window Vac и акумулаторната виброчистачка
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,917
|Тегло с опаковката (кг)
|1,12
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 250 x 1170
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Сфера на приложение
- Големи и труднодостъпни стъклени повърхности
- Зимни градини