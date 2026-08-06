Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

Маркуч за високо налягане, (ID 6), дълъг 15 m, за работно налягане до 250 bar. С ANTI!Twist за макари за маркучи с AVS връзка. Другият край има EASY!Lock ръчна винтова връзка.