Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

Маркуч за високо налягане, (ID 6), дълъг 15 m, за работно налягане до 250 bar. С ANTI!Twist за макари за маркучи с AVS връзка. Другият край има EASY!Lock ръчна винтова връзка.

15 м маркуч за високо налягане с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет и нипелен конектор за макара за маркучи.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 15
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Тегло с опаковката (кг) 2,6
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч