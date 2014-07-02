Присъединителен комплект Premium

Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.

Присъединителен комплект Premium за точно пасващо свързване на маркучи 3/4“ (19 mm) за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи с практична клик система. Присъединителният комплект служи за повишен дебит на водата и е подходящ за всички гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Голям диаметър
  • За увеличен дебит на водата
Включително извод за кран
  • За бързо свързване на куплунга и помпата
Практична клик система
  • Улеснява свързването на маркучите с помпата
Спецификации

Технически данни

Цвят жълт
Тегло (кг) 0,082
Тегло с опаковката (кг) 0,118
Размери (Д × Ш × В) (мм) 84 x 59 x 59
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.