Присъединителен комплект Premium
Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.
Присъединителен комплект Premium за точно пасващо свързване на маркучи 3/4“ (19 mm) за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи с практична клик система. Присъединителният комплект служи за повишен дебит на водата и е подходящ за всички гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Голям диаметър
- За увеличен дебит на водата
Включително извод за кран
- За бързо свързване на куплунга и помпата
Практична клик система
- Улеснява свързването на маркучите с помпата
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,082
|Тегло с опаковката (кг)
|0,118
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|84 x 59 x 59
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
- За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.