Присъединителен комплект Premium за точно пасващо свързване на маркучи 3/4“ (19 mm) за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи с практична клик система. Присъединителният комплект служи за повишен дебит на водата и е подходящ за всички гореспоменатите помпи с присъединителна резба G1 (33,3 mm).