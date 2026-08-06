Стартов комплект кърпи
Висококачественият комплект кърпи Starter за почистване с пара съдържа две универсални кърпи за почистване на под, абразивно покритие за ръчната дюза и кърпа за полиране.
Стартовият комплект кърпи за идеална чистота по време на почистване с пара. Двете кърпи за почистване на пода със специалната структура на тъканта предлагат особено добро улавяне на мръсотията, дори ъглите и ръбовете се почистват без усилие. Високата паропропускливост на кърпите за почистване на пода осигурява отлични и хигиенични резултати при почистване. Те могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix с помощта на велкро системата без никакъв контакт с мръсотия. Използвайки абразивния калъф за ръчната дюза, можете лесно да отстраните дори упоритите остатъци от варовик и сапун, а кърпата за полиране ще накара огледалата и другите гладки повърхности да блестят като нови.
Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
- Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Микрофибърна абразивна кърпа за ръчна дюза с абразивни и меки микрофибри
- Оптимално отстраняване на остатъци от варовик и сапун благодарение на абразивни влакна.
Висококачествена микрофибърна кърпа за полиране
- Полиране без ивици.
- Отлично абсорбиране на вода.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,141
|Тегло с опаковката (кг)
|0,19
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Душ кабина / вана
- Умивалници
- Смесители
- Огледала
- Плочки