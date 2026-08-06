Стартовият комплект кърпи за идеална чистота по време на почистване с пара. Двете кърпи за почистване на пода със специалната структура на тъканта предлагат особено добро улавяне на мръсотията, дори ъглите и ръбовете се почистват без усилие. Високата паропропускливост на кърпите за почистване на пода осигурява отлични и хигиенични резултати при почистване. Те могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix с помощта на велкро системата без никакъв контакт с мръсотия. Използвайки абразивния калъф за ръчната дюза, можете лесно да отстраните дори упоритите остатъци от варовик и сапун, а кърпата за полиране ще накара огледалата и другите гладки повърхности да блестят като нови.