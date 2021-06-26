Почистване на кухня

Почистване и дезинфекция в съответствие с указанията на HACCP*

За да се произвеждат хигиенно безопасни храни, кухнята и свързаните с нея помещения (складови помещения, хладилни съоръжения) и наличните машини трябва да се поддържат чисти чрез внимателно почистване и дезинфекция, където е целесъобразно. Тъй като различните зони и машини имат различни интервали на почистване, трябва да се създаде график за почистване и да се покаже на видно място във всяка зона, която изисква почистване. Този план трябва да включва подробен списък на следното:

Какво (машини, повърхности, подове)

Кога (след употреба, ежедневно, седмично)

С какво (почистващ препарат и дозиране)

От кого (отговорен служител) трябва да се извърши почистването.

Изпълнените задачи трябва да бъдат точно регистрирани и ясно документирани с подпис, за да се позволи наблюдение. Трябва да се отбележи, че почистването и дезинфекцията са две отделни процедури.

Почистването има за цел да премахне мръсотията и замърсяванията, т.е. всякакви нежелани вещества, включително остатъци от продукти, микроорганизми и остатъци от почистващ препарат/дезинфектант.

Дезинфекцията включва химични и физични процеси за елиминиране на микроорганизми до ниво, което не е нито опасно за здравето, нито увреждащо качеството на храната.

*HACCP = Критична контролна точка за анализ на риска, качествен инструмент, фокусиран върху превантивните мерки, предназначен да гарантира безопасността при производството и боравенето с храни и да предотвратява опасности, които могат да доведат до заболяване или нараняване на потребителите.