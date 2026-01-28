PressurePro Почистваща пяна, алкална RM 58, 20л

Сигурно отстранява и най-закоравелите замърсявания от масла, мазнини и белтъчини както и остатъците от храна по плочките, плочките за калиеви печки и контейнери. Килимът от пяна прави възможна дълга продължителност на контакт, поради което интензивно действа на вертикални повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13,1
Тегло (кг) 21,28
Тегло вкл. Опаковка (кг) 22,198
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 237 x 430
Сфера на приложение
  • Млекодобивни стопанства
  • Почистване на повърхности
  • Стени, плочки
  • Автоцистерни за хранителни продукти
  • Основно почистване
