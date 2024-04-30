Почистване на соларни и фотоволтаични панели
Първоначално се считаше, че не е необходимо почистване и поддръжка на фотоволтаичните системи. Но сега стана ясно, че времето и замърсяването на въздуха оставят своя отпечатък. За да използвате слънчевата енергия възможно най-ефективно и да поддържате добива на електроенергия на възможно най-високо ниво, е необходимо редовно професионално почистване с подходящо оборудване.
Почистване и поддръжка на фотоволтаични системи
Всички видове фотоволтаични системи трябва да улавят слънчевата светлина за възможно най-много часове и да издържат на външни влияния. Те включват сняг, дъжд, бури и градушки, както и, в зависимост от местоположението, сажди, полени, прах от трафика по пътищата, листа, иглички или птичи тор. В селскостопанските райони се образува допълнителен филми от мръсотия, съдържащ грес и масло, поради емисиите на частици по време на вентилацията на помещенията за птици.
Защо трябва да почистваме слънчевите панели?
Почиствайте редовно панелите, не само заради външния им вид. Замърсяването може да намали добива на електроенергия с до 30 процента. Необходимо е основно, професионално почистване, като това не се отнася само за повърхностите на слънчевите колектори. Отлаганията се натрупват в сглобките между стъклото и рамката, което с течение на времето може да доведе до образуване на мъх и лишеи върху голяма площ.
Правилното почистване на слънчевите панели изисква точната техника за почистване заради силното замърсяване. Модулите често се монтират на покриви под стръмен ъгъл от 45°, така че вземете мерки за осигуряване на безопасността на оператора.
Кога трябва да почистим фотоволтаичните панели?
Трябва да почиствате соларните системи, като използвате правилната технология и, в зависимост от местоположението, като използвате професионални доставчици на услуги.
В селскостопанския сектор препоръчваме да ги почиствате два до четири пъти годишно, например след цъфтежа или след прибиране на реколтата, когато замърсяването е много силно.
Панелите, които са изложени на по-малко замърсяване от околната среда, могат да се почистват веднъж годишно или на всеки две до три години. Така зелената електроенергия може да се генерира още по-устойчиво – тема, която ще става все по-важна в бъдеще.
Правилните инструменти за почистване на соларни панели
Професионална водоструйка в комбинация с приставка четка или ролкова четка и телескопичен струйник са сред най-добрите начини за ефективно и ергономично почистване на слънчевите панели.
С правилната техника за почистване е възможно да се почистят соларни системи с площ до 1500 квадратни метра на ден.
Приставка четка
Препоръчваме приставка с две дискови четки, които достигат работна ширина от 800 милиметра. Необходимото усилие е намалено, тъй като системата неутрализира ефекта на отклоняващото се движение с помощта на противоположно въртящите седве четки. В допълнение, голямата работна ширина осигурява висока производителност на площ, което намалява количеството работа, необходима за соларното почистване. Дисковите четки имат сачмени лагери и се задвижват от водата от водоструйката. Достатъчна е работа при ниско налягане със студена вода и дебит от 700 до 1000 литра на час.
Найлоновите косми на четката осигуряват почистване без надраскване, за да се защитят чувствителните повърхности на слънчевите панели. Моделите с по-твърди косми от външната страна на плочите също осигуряват много добри резултати при почистване на модулните рамки.
Трябва да е възможно удобно да се контролира количеството вода чрез лост на струйника, докато четките се насочват по пътеки над соларните модули. Увеличаването на водата леко в началото създава плъзгащ се слой, който улеснява движението на четките по повърхността. Саморегулиращата се шарнирна връзка, към която е прикрепена главата на четката, може да помогне за компенсиране на различните работни ъгли.
Телескопичен струйник
Изберете дължината на телескопичния струйник да съответства на размера на системата, или използвайте безкрайно удължаващ се струйник. По-дългите струйници, направени от карбон или карбон композит, са по-леки и следователно по-удобни за работа.
Ако цените повече гъвкавостта и трябва да почиствате големи фасади в допълнение към фотоволтаичните системи, по-добре е да използвате система с променлив струйник . Предлагат се системи, които са подходящи за вертикални и хоризонтални повърхности и могат да се комбинират с различни приспособления. Използвайте накрайник под високо налягане за точково почистване, приставка с дискови четки за работа върху хоризонтални фотоволтаични елементи или въртяща се ролкова четка под високо налягане, която е подходяща и за вертикални фасади.
Ролкови четки
Предимството на ролковите четки е, че те се задвижват от високото налягане и си проправят път нагоре независимо – което означава, че трябва да ги държите със значително по-малка сила. Ролковите четки могат да работят с воден поток от 350 литра на час. Предлагат се четки с мек или твърд косъм за различни повърхности. За почистване на фотоволтаични системи препоръчваме меки четки.
Използвайте почистващи препарати и система за омекотяване на водата за най-добри резултати
Почистващи препарати
Ако използвате почистващи препарати, те трябва да са подходящи за отстраняване на упорити, мазни замърсявания и минерални остатъци.
Ако водният филм се разпадне бързо, е възможно изсъхване без ивици и петна от котлен камък. Следователно не е необходимо време за накисване и изплакване, което улеснява почистването. За да почистите фотоволтаиците устойчиво, препоръчваме почистващ препарат, който предотвратява по-нататъшно замърсяване.
Система за омекотяване на водата
Ако степента на твърдост на водата е по-голяма от средната, препоръчваме система за омекотяване на водата. Това предотвратява образуването на петна въпреки високото съдържание на варовик и минерали в чешмяната вода. Омекотителят за вода съдържа филтър от смола с йонообменник, който задържа варовика и минералите.
Работа със соларни панели: Мерки за безопасност при почистване
Разположението на системата определя откъде и с какви инструменти най-добре могат да се почистват соларните панели по начин, който гарантира безопасността на служителите.
На покриви, които са трудно достъпни, използвайте вишка. Ако покривът е лесно достъпен, работете от билото на покрива или с помощта на система за защита срещу падане, прикрепена към покрива. Предпоставка за това е необходимите предпазни куки да са разположени на билото на покрива.
Системата за защита от падане се състои от колан около таза и раменете, който е свързан с основно въже. При спешност коланът незабавно се закача и безопасно захваща потребителя. Някои системи за безопасност също включват ремък за абсорбиране на удара в случай на падане.