Почистване на соларни и фотоволтаични панели

Защо трябва да почистваме слънчевите панели?

Почиствайте редовно панелите, не само заради външния им вид. Замърсяването може да намали добива на електроенергия с до 30 процента. Необходимо е основно, професионално почистване, като това не се отнася само за повърхностите на слънчевите колектори. Отлаганията се натрупват в сглобките между стъклото и рамката, което с течение на времето може да доведе до образуване на мъх и лишеи върху голяма площ.

Правилното почистване на слънчевите панели изисква точната техника за почистване заради силното замърсяване. Модулите често се монтират на покриви под стръмен ъгъл от 45°, така че вземете мерки за осигуряване на безопасността на оператора.