Ролки меки

Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.

Характеристики и предимства
Почистване без оставяне на непочистени ивици близо до ръба
  • Четината на четката отстрани като амортисьорна защита и за почистване близо до ръба.
  • Почистване без оставяне на ивици благодарение на диагоналната четина в средата на четката.
Интуитивно цветово кодиране
  • Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.
Механизъм за бърза смяна
  • Бърза смяна на четката за лесно приспособяване в съответствие със задачата за почистване.
Спецификации

Технически данни

Максимална температура на входящата вода (°C) 40
Цвят син
Тегло с опаковката (кг) 1,683

Видео

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Сфера на приложение
  • За почистване на соларни енергийни инсталации, повърхности от (Plexi) стъкло и зимни градини
  • За почистване на специални фасади със стъклени, PVC или боядисани повърхности