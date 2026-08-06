Хидравличното задвижване на въртящите се ролкови четки в висококачествената и здрава конструкция от нераждаема стомана и РЕЕК увеличава възможностите на нашите професионални водоструйки - дори и на най-малките с по-малък разхода на вода. Задвижването с вграден прът с дюзи за насочване на водата позволява използването на приставки за четки с различна твърдост, които са много лесни за смяна благодарение на системата за бърза смяна и могат безопасно да бъдат свързани към задвижването. Задвижването може да бъде монтирано по желание директно върху струйник или върху телескопичното удължение. Приставките са подходящи, в зависимост от версията, за взискателни почистващи работи на соларни инсталации, стъклени повърхности, чувствителни и грапави фасади, както и за вътрешни дворове с каменни или дървени повърхности. За почистване на фасадите четките автоматично се насочват нагоре, като по този начин намаляват физическите усилия за потребителя. Освен това по избор се предлагат предпазител за защита от пръски (4.762-621.0) и шарнир Vario (4.481-042.0).