Трансмисия за ролкови четки

Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.

Хидравличното задвижване на въртящите се ролкови четки в висококачествената и здрава конструкция от нераждаема стомана и РЕЕК увеличава възможностите на нашите професионални водоструйки - дори и на най-малките с по-малък разхода на вода. Задвижването с вграден прът с дюзи за насочване на водата позволява използването на приставки за четки с различна твърдост, които са много лесни за смяна благодарение на системата за бърза смяна и могат безопасно да бъдат свързани към задвижването. Задвижването може да бъде монтирано по желание директно върху струйник или върху телескопичното удължение. Приставките са подходящи, в зависимост от версията, за взискателни почистващи работи на соларни инсталации, стъклени повърхности, чувствителни и грапави фасади, както и за вътрешни дворове с каменни или дървени повърхности. За почистване на фасадите четките автоматично се насочват нагоре, като по този начин намаляват физическите усилия за потребителя. Освен това по избор се предлагат предпазител за защита от пръски (4.762-621.0) и шарнир Vario (4.481-042.0).

Характеристики и предимства
Трансмисия за ролкови четки: Въртящо се задвижване на хидравлична ролкова четка
Въртящо се задвижване на хидравлична ролкова четка
Не е необходим допълнителен двигател за задвижване на четката Компакттна форма и ниско тегло. Висококачествена конструкция, изработена от неръждаема стомана и PEEK.
Трансмисия за ролкови четки: Сменяеми четки
Сменяеми четки
Осигурява оптималната четка за всички видове повърхности. Монтажа на четките с издаване на звук гарантира безопасното използване. Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.
Трансмисия за ролкови четки: Вграден разпръскващ прът с дюзи
Вграден разпръскващ прът с дюзи
Равномерно изхвърляне на вода по цялата дължина на четката.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 350 / 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 40
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 2,1

Видео

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Сфера на приложение
  • За почистване на соларни енергийни инсталации, повърхности от (Plexi) стъкло и зимни градини
  • За почистване на фасади, ролетни щори и жалюзи
  • За почистване на тъкани и мембранни ленти/ фолиа
  • За почистване на вътрешни дворове с каменни или дървени повърхности
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