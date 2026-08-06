PressurePro препарат за почистване на солари RM 99, 10л

Високоефективно средство за чистене, което запазва материала и биоразградимо, предназначено е за чистене без остатък и следи на соларните и фотоволтаични съоръжения. Възпрепятства образуването на петна от варовик. За всякаква твърдост на водата. Използва се за отстраняване на втвърдени птичи изпражнения, цветен прашец, сажди и прах. Подходящо и за алуминиеви рамки.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Ниво на pH 9
Тегло с опаковката (кг) 10,34
Качества
  • награден с награда Pulire Innovation Award 2013
  • за отстраняване на закоравели замърсявания които съдържат мазнини
  • избягване на петна от варовик при всички степени на твърдост на водата, чак и без включване на системата за омекотяване на водата
  • чистене което се суши без остатък и без следи
  • намалено повторно замърсяване
  • без повреждане на соларни и фотоволтаични модули както и на стъклени и пластмасови слоеви, елоксирани и нормални алуминиеви рамки
  • лекa обработка на повърхности поради подобрените свойства на плъзгане на четките за чистене
  • DLG изпробванo (Немско регистрирано сдружение за селско стопанство)
  • Много висока производителност
  • безопасно отделяне в канализацията, която е включена в комуналния пречиствател на отпадъчни води
  • лесно биологично разграждане (според Напътствията на OECD)
PressurePro препарат за почистване на солари RM 99, 10л
PressurePro препарат за почистване на солари RM 99, 10л
PressurePro препарат за почистване на солари RM 99, 10л
PressurePro препарат за почистване на солари RM 99, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
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Сфера на приложение
  • Слънчеви и фотоволтаични системи
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