Препарат за почистване CarpetPro iCapsol RM 760 OA на прах, 10кг

CarpetPro RM 760 на прах е почистващ препарат с изключителна почистваща ефективност с технологията за капсулиране на мръсотията и абсорбиране на миризми iCapsol. Спестява времето за изплакване.