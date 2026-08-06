Моп Microriccio червен, със самозалепваща се лента, 40 cm

Червен микрофибърен моп със самозалепваща се лента, микрофибърни примки и практично закрепване за лесно почистване. Идеален за спрей-метода и за приложения с предварителна подготовка.

Червеният микрофибърен моп със самозалепваща се лента и примки е разработен за използване като универсален моп за санитарни помещения. Той впечатлява с равномерното си и гъсто разпределение на примките, които предлагат изключителен капацитет за абсорбиране на замърсявания. По-специално, полиестерните примки с висок дял на микрофибри улесняват почистването до самия ръб и надеждно отстраняват свободните замърсявания от ъгли и краища. Благодарение на цветното кодиране, той може ясно да бъде разпределен към съответната зона за почистване, като по този начин се предотвратява кръстосано замърсяване. Микрофибърният моп с примки е идеален за употреба чрез метода на предварителна подготовка или спрей-метода.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал 100% PET
Текстилен материал Микрофибър
Тип производство PET - тъкан с пришити бримки
Структура на текстила Усукани бримки
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) макс. 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 250
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,09 / 30
Тегло на опаковката (кг) 0,097
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 105
Размери, с опаковката (мм) 400 x 105 x 20

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Моп Microriccio червен, със самозалепваща се лента, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под на перално помещение - мокро почистване
  • Под - мокро почистване
Почистващи препарати