Червеният микрофибърен моп със самозалепваща се лента и примки е разработен за използване като универсален моп за санитарни помещения. Той впечатлява с равномерното си и гъсто разпределение на примките, които предлагат изключителен капацитет за абсорбиране на замърсявания. По-специално, полиестерните примки с висок дял на микрофибри улесняват почистването до самия ръб и надеждно отстраняват свободните замърсявания от ъгли и краища. Благодарение на цветното кодиране, той може ясно да бъде разпределен към съответната зона за почистване, като по този начин се предотвратява кръстосано замърсяване. Микрофибърният моп с примки е идеален за употреба чрез метода на предварителна подготовка или спрей-метода.