Моп Microriccio син, със самозалепваща се лента, 40 cm
Син микрофибърен моп със самозалепваща се лента, микрофибърни примки и практично закрепване за лесно почистване. Идеален за спрей-метода и за приложения с предварителна подготовка.
Синият микрофибърен моп със самозалепваща се лента и примки е разработен за използване като универсален моп. Той впечатлява с равномерното си и гъсто разпределение на примките, които предлагат изключителен капацитет за абсорбиране на замърсявания. По-специално, полиестерните примки с висок дял на микрофибри улесняват почистването до самия ръб и надеждно отстраняват свободните замърсявания от ъгли и краища. Микрофибърният моп с примки е идеален за употреба чрез метода на предварителна подготовка или спрей-метода.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|100% PET
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Тип производство
|PET - тъкан с пришити бримки
|Структура на текстила
|Усукани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|макс. 60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,09 / 30
|Тегло на опаковката (кг)
|0,097
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 105
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване