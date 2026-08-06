Синият микрофибърен моп със самозалепваща се лента и примки е разработен за използване като универсален моп. Той впечатлява с равномерното си и гъсто разпределение на примките, които предлагат изключителен капацитет за абсорбиране на замърсявания. По-специално, полиестерните примки с висок дял на микрофибри улесняват почистването до самия ръб и надеждно отстраняват свободните замърсявания от ъгли и краища. Микрофибърният моп с примки е идеален за употреба чрез метода на предварителна подготовка или спрей-метода.