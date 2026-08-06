Памучен моп със самозалепваща лента, 40 cm
Памучен моп със самозалепваща се лента за мокро почистване на омаслени или покрити с вакса коркови, дървени и паркетни настилки. Перфектен за приложения с метода на предварително подготвяне.
Бримките на този моп със самозалепваща се лента имат високо съдържание на памук и са идеални за директно мокро почистване и поддръжка на омаслени или покрити с вакса подове от корк, дърво и паркет. Важен детайл: Ниското тегло на кърпата намалява последващите разходи за пране, тъй като в един цикъл на пералната машина се събират повече мопове. За оптимални резултати от почистването и за избягване на повреди по пода от прекомерна влага, залейте мопа със 150 процента почистващ разтвор спрямо собственото му тегло, съгласно метода на предварително подготвяне. Втора стъпка за подсушаване на зоната обикновено не е необходима.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|70% памук / 30% PET
|Текстилен материал
|Памук микс
|Тип производство
|PET - тъкан с пришити бримки
|Структура на текстила
|Усукани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,075
|Тегло на опаковката (кг)
|0,082
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 105
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване