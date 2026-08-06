Бримките на този моп със самозалепваща се лента имат високо съдържание на памук и са идеални за директно мокро почистване и поддръжка на омаслени или покрити с вакса подове от корк, дърво и паркет. Важен детайл: Ниското тегло на кърпата намалява последващите разходи за пране, тъй като в един цикъл на пералната машина се събират повече мопове. За оптимални резултати от почистването и за избягване на повреди по пода от прекомерна влага, залейте мопа със 150 процента почистващ разтвор спрямо собственото му тегло, съгласно метода на предварително подготвяне. Втора стъпка за подсушаване на зоната обикновено не е необходима.