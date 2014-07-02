Qu'il s'agisse de saletés sèches ou humides, de poussières fines ou de gros déchets, le suceur eau et poussières commutable garantit un ramassage parfait des saletés et séduit par ses propriétés de glisse optimales grâce aux roulettes latérales. En outre, la commande au pied permet de passer facilement et rapidement des saletés humides aux poussières. Avec tenon de fixation pratique pour un entreposage rapide et confortable du tube d'aspiration et du suceur pour sol pendant les pauses.