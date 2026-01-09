Raccord laiton cuisine et s.d.b

Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.

Compatible avec les robinets dont le diamètre du filetage des de 26,4 mm (G3/4") - Filetage femelle en laiton : grande solidité, renforce la fixation au robinet - Protection du filetage : fixation facilitée et protection du filetage laiton -Système clic

Caractéristiques et avantages
Filetage intérieur en laiton
  • Robustesse garantie
Protection en laiton
  • Pour un raccord facile
Spécifications

Données techniques

Taille du filetage G3/4
Couleur noir
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 54 x 34 x 34

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Appareils et outils de jardinage