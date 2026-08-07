PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39, 20l

Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 10.5
Gewicht (kg) 22
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 23.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Eigenschaften
  • Effektives Entfettungsmittel für Hochdruck- und Teilereiniger
  • Löst Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen
  • Schützt Metallteile für die Zwischenlagerung kurzfristig vor Korrosion
  • Materialschonend
  • Schaumarme Formulierung
  • pH-Wert im Konzentrat ca. 10
  • Gelbliche Flüssigkeit mit arteigenem Geruch
  • NTA-frei
  • Frei von Nitrit und Halogenkohlenwasserstoffen
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39, 20l
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39, 20l
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39, 20l
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Achtung
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Teilereinigung
  • Oberflächenentfettung
Zubehör