PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20l

Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 2
Gewicht (kg) 23.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 24.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Eigenschaften
  • Effektives Entfettungs- und Phosphatiermittel
  • Erzeugt blaugelbe Eisenphosphatschichten
  • Schützt zuverlässig für mehrere Tage vor Korrosion
  • Bietet eine gute Lack-Haftgrundlage
  • Einfache Lagerung und Handhabung
  • pH-Wert im Konzentrat ca. 2
  • Klare, farblose Flüssigkeit
  • Tenside nach OECD biologisch abbaubar
  • Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
  • NTA-frei
  • VOC-frei
PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20l
PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20l
PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20l
PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Achtung
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
  • P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P406 In korrosionsbeständigem Behälter/ Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.
Anwendungsgebiete
  • Entfettung, Phosphatierung
  • Oberflächenentfettung
Zubehör