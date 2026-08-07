PressurePro Phosphatiermittel RM 48, 20l
Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|2
|Gewicht (kg)
|23.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|24.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschaften
- Effektives Entfettungs- und Phosphatiermittel
- Erzeugt blaugelbe Eisenphosphatschichten
- Schützt zuverlässig für mehrere Tage vor Korrosion
- Bietet eine gute Lack-Haftgrundlage
- Einfache Lagerung und Handhabung
- pH-Wert im Konzentrat ca. 2
- Klare, farblose Flüssigkeit
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- VOC-frei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P406 In korrosionsbeständigem Behälter/ Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Entfettung, Phosphatierung
- Oberflächenentfettung