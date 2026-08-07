Antrieb Bürstenwalze 500
Wasserbetriebener Antrieb für rotierende Bürstenwalzen. Zur Reinigung von Fassaden oder Solaranlagen mit unseren professionellen Hochdruckreinigern. Montage an Strahlrohr oder Teleskoplanze.
In hochwertiger und langlebiger Ausführung aus Edelstahl und PEEK erweitert der wasserbetriebene Antrieb für rotierende Bürstenwalzen die Anwendungsmöglichkeiten unserer professionellen Hochdruckreiniger – auch der kleinsten mit geringeren Wasserfördermengen. Der Antrieb mit integriertem Sprühbalken für perfekten Wasserauftrag ermöglicht dabei den Einsatz unterschiedlich harter Bürstenaufsätze, die mittels eines Schnellwechselsystems sehr einfach zu wechseln sind und sicher mit dem Antrieb verbunden werden. Der Antrieb ist wahlweise direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskoplanze montierbar. Die Aufsätze eignen sich je nach Ausführung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten an Solaranlagen, Glasflächen, empfindlichen und rauen Fassaden, aber auch für Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen. Bei der Fassadenreinigung ziehen die Bürsten dabei selbsttätig nach oben und reduzieren so den Kraftaufwand des Anwenders. Optional sind dazu ein Spritzschutz (4.762-621.0) sowie ein Variogelenk (4.481-042.0) erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Rotierender, wasserangetriebener BürstenwalzenantriebKein zusätzlicher Motor für Bürstenantrieb erforderlich. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht. Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und PEEK.
Wechselbare BürstenaufsätzeGarantiert die optimale Bürste für jeden Untergrund. Hörbares Einrasten der Bürstenaufsätze gewährleistet eine sichere Anwendung. Farbcodierung erleichtert die Auswahl des passenden Bürstenaufsatzes.
Integrierter SprühbalkenGleichmäßiger Wasserauftrag über die ganze Bürstenlänge.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|350 / 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.1
Videos
Kompatible Geräte
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Solaranlagen, Flächen aus (Plexi-)Glas und von Wintergärten
- Zur Reinigung von Fassaden, Rollläden und Jalousien
- Zur Reinigung von Gewebe und Membranfolien
- Zur Reinigung von Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen
Zubehör
Antrieb Bürstenwalze 500 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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