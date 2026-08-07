Antrieb Bürstenwalze 500

Wasserbetriebener Antrieb für rotierende Bürstenwalzen. Zur Reinigung von Fassaden oder Solaranlagen mit unseren professionellen Hochdruckreinigern. Montage an Strahlrohr oder Teleskoplanze.

In hochwertiger und langlebiger Ausführung aus Edelstahl und PEEK erweitert der wasserbetriebene Antrieb für rotierende Bürstenwalzen die Anwendungsmöglichkeiten unserer professionellen Hochdruckreiniger – auch der kleinsten mit geringeren Wasserfördermengen. Der Antrieb mit integriertem Sprühbalken für perfekten Wasserauftrag ermöglicht dabei den Einsatz unterschiedlich harter Bürstenaufsätze, die mittels eines Schnellwechselsystems sehr einfach zu wechseln sind und sicher mit dem Antrieb verbunden werden. Der Antrieb ist wahlweise direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskoplanze montierbar. Die Aufsätze eignen sich je nach Ausführung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten an Solaranlagen, Glasflächen, empfindlichen und rauen Fassaden, aber auch für Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen. Bei der Fassadenreinigung ziehen die Bürsten dabei selbsttätig nach oben und reduzieren so den Kraftaufwand des Anwenders. Optional sind dazu ein Spritzschutz (4.762-621.0) sowie ein Variogelenk (4.481-042.0) erhältlich.

Merkmale und Vorteile
Antrieb Bürstenwalze 500: Rotierender, wasserangetriebener Bürstenwalzenantrieb
Rotierender, wasserangetriebener Bürstenwalzenantrieb
Kein zusätzlicher Motor für Bürstenantrieb erforderlich. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht. Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und PEEK.
Antrieb Bürstenwalze 500: Wechselbare Bürstenaufsätze
Wechselbare Bürstenaufsätze
Garantiert die optimale Bürste für jeden Untergrund. Hörbares Einrasten der Bürstenaufsätze gewährleistet eine sichere Anwendung. Farbcodierung erleichtert die Auswahl des passenden Bürstenaufsatzes.
Antrieb Bürstenwalze 500: Integrierter Sprühbalken
Integrierter Sprühbalken
Gleichmäßiger Wasserauftrag über die ganze Bürstenlänge.
Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 350 / 1000
Zulauftemperatur (°C) 40
Anschlussgewinde M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.1

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Zur Reinigung von Solaranlagen, Flächen aus (Plexi-)Glas und von Wintergärten
  • Zur Reinigung von Fassaden, Rollläden und Jalousien
  • Zur Reinigung von Gewebe und Membranfolien
  • Zur Reinigung von Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen
Zubehör
Antrieb Bürstenwalze 500 Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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