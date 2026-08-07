Battery Power 36/50

36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.

Warum viele, wenn einer reicht: Der 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku von Kärcher kann in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform eingesetzt werden. Das erspart den Kauf mehrerer Akkus. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen bringt der Akku dauerhaft die gleiche Leistung. Auch die Selbstentladung des Akkus sowie ein Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt) gehören der Vergangenheit an. Die innovative Real Time Technology mit integriertem LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität auf einen Blick an. Und dank angenehmer Soft-Touch-Gehäuseelemente rutscht der Akku auch auf glatten oder schrägen Oberflächen nicht weg.

Merkmale und Vorteile
Battery Power 36/50: Innovative Real Time Technology
Innovative Real Time Technology
Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
Battery Power 36/50: 36 V Kärcher Akkuplattform
36 V Kärcher Akkuplattform
Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Battery Power 36/50: Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
  • Verlängert die Lebensdauer der Zellen
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
  • Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
  • Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
  • Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
  • Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 36
Kapazität (Ah) 5
Energie (Wh) 180
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 134 x 88 x 118
Battery Power 36/50
Battery Power 36/50
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