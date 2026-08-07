Warum viele, wenn einer reicht: Der 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku von Kärcher kann in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform eingesetzt werden. Das erspart den Kauf mehrerer Akkus. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen bringt der Akku dauerhaft die gleiche Leistung. Auch die Selbstentladung des Akkus sowie ein Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt) gehören der Vergangenheit an. Die innovative Real Time Technology mit integriertem LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität auf einen Blick an. Und dank angenehmer Soft-Touch-Gehäuseelemente rutscht der Akku auch auf glatten oder schrägen Oberflächen nicht weg.