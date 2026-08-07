Battery Power 36/50
36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.
Warum viele, wenn einer reicht: Der 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku von Kärcher kann in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform eingesetzt werden. Das erspart den Kauf mehrerer Akkus. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen bringt der Akku dauerhaft die gleiche Leistung. Auch die Selbstentladung des Akkus sowie ein Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt) gehören der Vergangenheit an. Die innovative Real Time Technology mit integriertem LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität auf einen Blick an. Und dank angenehmer Soft-Touch-Gehäuseelemente rutscht der Akku auch auf glatten oder schrägen Oberflächen nicht weg.
Merkmale und Vorteile
Innovative Real Time TechnologyDas integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
36 V Kärcher AkkuplattformFür den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-ZellenDer Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
- Verlängert die Lebensdauer der Zellen
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
- Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
- Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
- Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|180
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 118
Videos