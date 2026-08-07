EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse.

Modernste EASY!Force-Technik auch mit bereits vorhandenen Hochdruckreinigern und Hochdruckschläuchen von Kärcher zu verwenden, ist mit unserem EASY!Force-Umrüstsatz 1 kostensparend möglich. Der Umrüstsatz enthält die EASY!Force-Hochdruckpistole (4.118-005), ein 1050 Millimeter langes Strahlrohr (4.112-000) mit EASY!Lock-Anschlüssen, den Adapter 8 (4.111-036) für Hochdruckdüsen mit M 18 × 1,5-Anschluss sowie den Adapter 12 (4.111-046) für Hochdruckschlauch inklusive Drehkupplung.

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.2
Kompatible Geräte
EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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