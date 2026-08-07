Flächenreiniger FRV 50 Me
Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen - dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Silber
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16.9
Videos
Kompatible Geräte
Zubehör
Flächenreiniger FRV 50 Me Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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