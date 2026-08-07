FRV 50 ME
Nettoyage de surface avec aspiration automatique des eaux usées pour des surfaces particulièrement importantes: le nettoyeur de surfaces FRV 50 Me. Nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 85 ° C. Le nettoyeur de surfaces FRV 50 Me est équipé d'un flexible d'aspiration de 10 m en polyuréthane résistant à la température. Les roulettes non marquantes et les roulements céramiques doubles sont d'autres caractéristiques de qualité. Le kit de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bars / 2000 l / h / 85 ° C
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|16.9
Vidéos
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange FRV 50 ME
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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