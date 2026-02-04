Der 10 Meter lange PremiumFlex-Hochdruck-Ersatzschlauch macht Stolperfallen ein Ende. Durch das patentierte Anti-Verdreh-System ist er extrem beweglich und ermöglicht ungehindertes Arbeiten sowie eine schnelle und einfache Verstauung. Und dank Quick Connect-Anschluss lässt sich der Schlauch im Handumdrehen an den Hochdruckreiniger anschließen. Hergestellt aus PVC- und phthalatfreiem Material. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 außer für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.