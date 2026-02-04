H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist
Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.
Der 10 Meter lange PremiumFlex-Hochdruck-Ersatzschlauch macht Stolperfallen ein Ende. Durch das patentierte Anti-Verdreh-System ist er extrem beweglich und ermöglicht ungehindertes Arbeiten sowie eine schnelle und einfache Verstauung. Und dank Quick Connect-Anschluss lässt sich der Schlauch im Handumdrehen an den Hochdruckreiniger anschließen. Hergestellt aus PVC- und phthalatfreiem Material. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 außer für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control sowie Smart Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.
Merkmale und Vorteile
Ersatzschlauch 10 m
- Hoher Aktionsradius.
Quick Connect-Anschluss
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Anti-Verdreh-System
- Schluss mit Stolperfallen: Der Schlauch verdreht sich nicht und bleibt bei jeder Anwendung flexibel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (MPa)
|18
|Länge (m)
|10
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|1.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 65