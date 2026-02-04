H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist
Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivrille pour travailler sans risque de flexible vrillé. Longueur 10 m. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur ni aux appareils Full Control, Power Control et Smart Control des classes K 4 à K 7.
Le flexible de rechange haute pression PremiumFlex de 10 m est conçu pour vous éviter de trébucher dessus. Le système antivrille breveté le rend particulièrement souple et permet un travail sans obstacle, ainsi qu’un arrimage facile et rapide. Grâce au raccord pratique Quick Connect, le flexible peut être fixé sur le nettoyeur haute pression en un tour de main. Fabriqué en PVC et sans phtalate. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, à l'exception des appareils à tambour-enrouleur et des appareils Full Control, Power Control et Smart Control des classes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Tuyau de remplacement de 10m
- Large surface de travail
Raccord rapide Quick Connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Système Anti-twist
- Le flexible ne se tord plus quelque soit la tâche à nettoyer
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (MPa)
|18
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 245 x 65