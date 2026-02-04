Le flexible de rechange haute pression PremiumFlex de 10 m est conçu pour vous éviter de trébucher dessus. Le système antivrille breveté le rend particulièrement souple et permet un travail sans obstacle, ainsi qu’un arrimage facile et rapide. Grâce au raccord pratique Quick Connect, le flexible peut être fixé sur le nettoyeur haute pression en un tour de main. Fabriqué en PVC et sans phtalate. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, à l'exception des appareils à tambour-enrouleur et des appareils Full Control, Power Control et Smart Control des classes K 4 à K 7.