Rotierende Rohrreinigungsdüse
Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.
Merkmale und Vorteile
Mit vier seitlichen Strahlen rotiert die Düse um die eigene Achse
- Absolut gleichmäßige Reinigung.
Anschluss: 1/8"
- Kompatibel mit Rohrreinigungsschläuchen.
Kompakte Bauweise mit 16 mm Außendurchmesser
- Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser (mm)
|16
|Düsengröße ( )
|50
|Gewinde
|R 1/8"