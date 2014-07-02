Rotierende Rohrreinigungsdüse

Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.

Merkmale und Vorteile
Mit vier seitlichen Strahlen rotiert die Düse um die eigene Achse
  • Absolut gleichmäßige Reinigung.
Anschluss: 1/8"
  • Kompatibel mit Rohrreinigungsschläuchen.
Kompakte Bauweise mit 16 mm Außendurchmesser
  • Ideale Handhabung bei der Rohrreinigung, auch Engstellen können überwunden werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser (mm) 16
Düsengröße ( ) 50
Gewinde R 1/8"