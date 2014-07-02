Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm
Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.
Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.
Caractéristiques et avantages
La buse tourne autour de son propre axe avec quatre buses latérales
- Nettoyage uniforme.
Connexion : 1/8"
- Compatible avec les flexibles de nettoyage de canalisations.
Style de construction compact avec diamètre extérieur de 16 mm
- Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|16
|Taille de buse ( )
|50
|filetage
|R 1/8"