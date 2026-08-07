Schnellladegerät Battery Power 18 V

Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.

Das Schnellladegerät kann dank der integrierten Wandhalterung ganz einfach an der Wand befestigt werden. Mit dem Schnellladegerät ist der 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Auch alle weiteren 18-V-Wechselakkus der 18 V Kärcher Akkuplattform können damit aufgeladen werden.

Merkmale und Vorteile
Schnellladegerät Battery Power 18 V: Schnellladegerät
Schnellladegerät
Lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 44 Minuten zu 80 %. Lädt den 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 94 Minuten zu 80 %.
Schnellladegerät Battery Power 18 V: Vielseitiger Einsatz
Vielseitiger Einsatz
Kompatibel mit allen Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Schnellladegerät Battery Power 18 V: Wandhalterung
Wandhalterung
Zur sauberen Anbringung an der Wand.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Ladestrom (A) 2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 88
Schnellladegerät Battery Power 18 V
Schnellladegerät Battery Power 18 V

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