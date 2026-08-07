Schnellladegerät Battery Power 18 V
Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.
Das Schnellladegerät kann dank der integrierten Wandhalterung ganz einfach an der Wand befestigt werden. Mit dem Schnellladegerät ist der 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Auch alle weiteren 18-V-Wechselakkus der 18 V Kärcher Akkuplattform können damit aufgeladen werden.
Merkmale und Vorteile
SchnellladegerätLädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 44 Minuten zu 80 %. Lädt den 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 94 Minuten zu 80 %.
Vielseitiger EinsatzKompatibel mit allen Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform.
WandhalterungZur sauberen Anbringung an der Wand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät
|
18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Ladestrom (A)
|2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 88
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