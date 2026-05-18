3,5 m Saugschlauchverlängerung
Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle kabelgebundenen Home & Garden Nass-/Trockensauger und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.
Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung erhöht den Aktionsradius, steigert die Bewegungsfreiheit und erleichtert so die Arbeit insbesondere bei der Reinigung von Treppen oder bei der Autoinnenreinigung. Das praktische Zubehör eignet sich für alle kabelgebundenen Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich. Die Saugschlauchverlängerung ist nicht mit akkubetriebenen Nass-/Trockensaugern kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Erweiterung des Aktionsradius und Verbesserung der Bewegungsfreiheit (z. B. bei der Autoinnenreinigung)
Geeignet für alle Kärcher H&G-Nass-/Trockensauger mit Kabel
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuginnenraum
- Renovierung
- Werkstatt
- Hobbyraum
- Keller
- Garage
- Flächen rund um Haus und Garten
- Eingangsbereich
- Treppen