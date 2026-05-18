Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung erhöht den Aktionsradius, steigert die Bewegungsfreiheit und erleichtert so die Arbeit insbesondere bei der Reinigung von Treppen oder bei der Autoinnenreinigung. Das praktische Zubehör eignet sich für alle kabelgebundenen Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich. Die Saugschlauchverlängerung ist nicht mit akkubetriebenen Nass-/Trockensaugern kompatibel.