Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung erhöht den Aktionsradius, steigert die Bewegungsfreiheit und erleichtert so die Arbeit insbesondere bei der Reinigung von Treppen oder bei der Autoinnenreinigung. Die praktische Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.
Merkmale und Vorteile
Erweiterung des Aktionsradius und Verbesserung der Bewegungsfreiheit (z. B. bei der Autoinnenreinigung)
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuginnenraum
- Renovierung
- Werkstatt
- Hobbyraum
- Keller
- Garage
- Flächen rund um Haus und Garten
- Eingangsbereich
- Treppen