Boquilla giratoria para limpieza de tuberías
Boquilla para limpieza de tuberías con cuatro chorros giratorios y rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. Con conexión R 1/8".
Características y ventajas
Con cuatro chorros laterales, la boquilla gira sobre el propio eje
- Limpieza completamente uniforme.
Conexión: 1/8"
- Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Modo de construcción compacto con diámetro exterior de 16 mm
- Manejo ideal para la limpieza de tuberías, pueden superarse incluso los lugares más estrechos.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro (mm)
|16
|Tamaño de la boquilla ( )
|50
|Rosca
|R 1/8"