Kit de boquillas 090 para Inno/Easy Set 700–1000 l/h
Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.
Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Apto para el Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h, asegura un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.
Especificaciones
Características técnicas
|Caudal (l/h)
|700 - 1000
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
Equipos compatibles
Productos actuales
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Sistema para aplicación de espuma Easy Foam
- Sistema para aplicación de espuma Inno Foam
- Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente
- Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente