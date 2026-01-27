DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)
Lance à jet rotatif, permettant de retirer les salissures les plus incrustées des supports non-sensibles. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5.
Par son jet rotatif, extrêmement puissant, la Rotabuse vient à bout des salissures les plus incrustées telle que la mousse, la graisse, ou encore les traces de noircissement. S'utilise sur des supports non-fragiles et délicats. Ne pas utiliser sur un véhicules ou du bois. Elle permet aussi de nettoyer plus rapidement qu'une lance VarioPower . Convient à tous les nettoyeurs haute pression des classes K 4 et K 5.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Enlève efficacement les salissures tenaces
100 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
Raccord à baïonnette
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Même les saletés tenaces
- Murs de jardin et de pierre
- Mousse