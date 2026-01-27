Par son jet rotatif, extrêmement puissant, la Rotabuse vient à bout des salissures les plus incrustées telle que la mousse, la graisse, ou encore les traces de noircissement. S'utilise sur des supports non-fragiles et délicats. Ne pas utiliser sur un véhicules ou du bois. Elle permet aussi de nettoyer plus rapidement qu'une lance VarioPower . Convient à tous les nettoyeurs haute pression des classes K 4 et K 5.