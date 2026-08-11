FRV 50 ME

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Couleur argent
Poids avec emballage (kg) 17,5
Accessoires
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