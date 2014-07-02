Raccord mâle / mâle G1 => G1
À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.
À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau avec filet de vis interne. Filet de vis pour le raccord : G1 (33,3 mm) sur G1 (33.3 mm).
Caractéristiques et avantages
Raccord permettant la connection
- Raccordement rapide des conduites d'eau avec filetage intérieur à une pompe avec filetage intérieur.
Filetage de raccordement optimisé
- Étanchéité sûre de l'adaptateur sans bande de scellage ou autre.
Installation sans outils
- Aucun outil n'est nécessaire pour le raccordement.
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|1" à 1"
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|1″
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|35 x 75 x 35
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver