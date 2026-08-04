Rotabuse, petit, 035
Caractéristiques et avantages
Le jet de la buse rotative combine les avantages d'un jet crayon et du jet plat.
- Grande puissance de nettoyage.
Buse céramique et lbague de roulement en céramique
- Durée de vie maximale.
Puissance de nettoyage élevée
- Enlève rapidement les salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|180
|Pression (bar)
|max. 180
|Température (°C)
|max. 60
|Taille de buse ( )
|35
|Taille
|petit
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|155 x 60 x 60