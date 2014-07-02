Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου
Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.
Ο αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα κήπου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher κατευθείαν σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου. Η ροή του νερού μπορεί να ρυθμιστεί και να διακοπεί κατευθείαν από τον αντάπτορα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα ταχυσυνδέσμου
- Πιο γρήγορη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Ρυθμίζει και σταματά το νερό κατευθείαν στον αντάπτορα
- Άνετη λειτουργία της συσκευής.
Αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα κήπου
- Εύκολο στη χρήση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|112 x 39 x 39
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3