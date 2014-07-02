Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου

Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.

Ο αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα κήπου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher κατευθείαν σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου. Η ροή του νερού μπορεί να ρυθμιστεί και να διακοπεί κατευθείαν από τον αντάπτορα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα ταχυσυνδέσμου
  • Πιο γρήγορη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Ρυθμίζει και σταματά το νερό κατευθείαν στον αντάπτορα
  • Άνετη λειτουργία της συσκευής.
Αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα κήπου
  • Εύκολο στη χρήση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 112 x 39 x 39
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ