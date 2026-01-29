Όταν συνδυάζεται με το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal, η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού WB 130 της Kärcher είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές επιφάνειες. Η ισχυρή περιστροφή εξασφαλίζει αποτελεσματικό και ενδελεχή καθαρισμό. Η βούρτσα καθαρισμού διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης για γρήγορες και εύκολες αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς επαφή με τους ρύπους, επίσης διαθέτει διάφανο κάλυμμα. Εάν χρειάζεται, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό και να εφαρμοστεί με τη βούρτσα συνδεδεμένη στο πλυστικό υψηλής πίεσης. Η βούρτσα καθαρισμού είναι κατάλληλη για χρήση με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης της Kärcher στις σειρές K 2 έως K 7. Τα δύο εναλλάξιμα εξαρτήματα Car & Bike και Home & Garden, διαθέσιμα χωριστά, είναι ειδικά προσαρμοσμένα για ευαίσθητες ή ανθεκτικές επιφάνειες.