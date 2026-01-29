WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού

Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.

Όταν συνδυάζεται με το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal, η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού WB 130 της Kärcher είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές επιφάνειες. Η ισχυρή περιστροφή εξασφαλίζει αποτελεσματικό και ενδελεχή καθαρισμό. Η βούρτσα καθαρισμού διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης για γρήγορες και εύκολες αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς επαφή με τους ρύπους, επίσης διαθέτει διάφανο κάλυμμα. Εάν χρειάζεται, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό και να εφαρμοστεί με τη βούρτσα συνδεδεμένη στο πλυστικό υψηλής πίεσης. Η βούρτσα καθαρισμού είναι κατάλληλη για χρήση με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης της Kärcher στις σειρές K 2 έως K 7. Τα δύο εναλλάξιμα εξαρτήματα Car & Bike και Home & Garden, διαθέσιμα χωριστά, είναι ειδικά προσαρμοσμένα για ευαίσθητες ή ανθεκτικές επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
  • Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
  • Βολικό και άνετο καθάρισμα.
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
  • Ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με το ρύπο.
  • Θα έχεις πάντα τα χέρια σου καθαρά.
  • Επίλεξε το σωστό εξάρτημα για διαφορετικές εφαρμογές.
Εφαρμογή χημικού καθαριστικού με τη βούρτσα συνδεδεμένη στο πλυστικό μηχάνημα
  • Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Διαφανές περίβλημα
  • Καθαριότητα χάρη στην ορατή τεχνολογία.
Ενσωματωμένος δακτύλιος με ανθεκτικες τρίχες
  • Μειώνει το νερό ψεκασμού και προστατεύει τόσο τον χρήστη όσο και το περιβάλλον.
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
  • Σύνδεση με εύκαμπτο σωλήνα κήπου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πλυστικό μηχάνημα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 305 x 156 x 137

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προηγούμενο μοντέλο, το WB 120, παρακαλώ απευθυνθείτε σε ένα απο τα σημεία service ή σε ένα κατάστημα μεταπώλησης μηχανημάτων Karcher.

Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Αίθρια
  • Πόρτες γκαράζ
  • Περσίδες/ρολά
  • Στοιχεία οθόνης απορρήτου
  • Επενδύσεις σε μπαλκόνια
  • Περβάζια παραθύρων
