WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού
Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.
Όταν συνδυάζεται με το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal, η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού WB 130 της Kärcher είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές επιφάνειες. Η ισχυρή περιστροφή εξασφαλίζει αποτελεσματικό και ενδελεχή καθαρισμό. Η βούρτσα καθαρισμού διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης για γρήγορες και εύκολες αλλαγές εξαρτημάτων χωρίς επαφή με τους ρύπους, επίσης διαθέτει διάφανο κάλυμμα. Εάν χρειάζεται, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό και να εφαρμοστεί με τη βούρτσα συνδεδεμένη στο πλυστικό υψηλής πίεσης. Η βούρτσα καθαρισμού είναι κατάλληλη για χρήση με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης της Kärcher στις σειρές K 2 έως K 7. Τα δύο εναλλάξιμα εξαρτήματα Car & Bike και Home & Garden, διαθέσιμα χωριστά, είναι ειδικά προσαρμοσμένα για ευαίσθητες ή ανθεκτικές επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
- Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
- Βολικό και άνετο καθάρισμα.
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
- Ταχύτερη και ευκολότερη αλλαγή σύνδεσης χωρίς επαφή με το ρύπο.
- Θα έχεις πάντα τα χέρια σου καθαρά.
- Επίλεξε το σωστό εξάρτημα για διαφορετικές εφαρμογές.
Εφαρμογή χημικού καθαριστικού με τη βούρτσα συνδεδεμένη στο πλυστικό μηχάνημα
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Διαφανές περίβλημα
- Καθαριότητα χάρη στην ορατή τεχνολογία.
Ενσωματωμένος δακτύλιος με ανθεκτικες τρίχες
- Μειώνει το νερό ψεκασμού και προστατεύει τόσο τον χρήστη όσο και το περιβάλλον.
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
- Σύνδεση με εύκαμπτο σωλήνα κήπου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πλυστικό μηχάνημα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προηγούμενο μοντέλο, το WB 120, παρακαλώ απευθυνθείτε σε ένα απο τα σημεία service ή σε ένα κατάστημα μεταπώλησης μηχανημάτων Karcher.
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Αίθρια
- Πόρτες γκαράζ
- Περσίδες/ρολά
- Στοιχεία οθόνης απορρήτου
- Επενδύσεις σε μπαλκόνια
- Περβάζια παραθύρων