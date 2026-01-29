Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 Car & Bike της Kärcher είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσικλετών χάρη στις μαλακές μικροΐνες της και προσφέρει εντυπωσιακό αποτέλεσμα καθαρισμού με το διαφανές κάλυμμά της. Η ισχυρή περιστροφή εγγυάται αποτελεσματικό και σχολαστικό καθαρισμό. Το καινοτόμο και εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike μπορεί να αλλαχθεί γρήγορα, εύκολα και χωρίς επαφή με τη βρωμιά χάρη στο μοχλό απελευθέρωσης. Χάρη στο έξυπνο κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο, το υφασμάτινο τμήμα του εξαρτήματος δύο τμημάτων μπορεί να αφαιρεθεί μετά τον καθαρισμό και να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60 °C. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 έως K 7. Εάν χρειάζεται, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό και να εφαρμοστεί με τη βούρτσα που είναι συνδεδεμένη με το πλυστικό υψηλής πίεσης. Τα δύο εναλλάξιμα εξαρτήματα Universal και Home & Garden, που διατίθενται ξεχωριστά, για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 είναι κατάλληλα για όλες τις λείες επιφάνειες και ιδιαίτερα κατάλληλα για ανθεκτικές επιφάνειες.