Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 car & bike
Απαλός καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσικλετών: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με καινοτόμο αφαιρούμενο εξάρτημα μικροϊνών για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 Car & Bike της Kärcher είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσικλετών χάρη στις μαλακές μικροΐνες της και προσφέρει εντυπωσιακό αποτέλεσμα καθαρισμού με το διαφανές κάλυμμά της. Η ισχυρή περιστροφή εγγυάται αποτελεσματικό και σχολαστικό καθαρισμό. Το καινοτόμο και εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike μπορεί να αλλαχθεί γρήγορα, εύκολα και χωρίς επαφή με τη βρωμιά χάρη στο μοχλό απελευθέρωσης. Χάρη στο έξυπνο κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο, το υφασμάτινο τμήμα του εξαρτήματος δύο τμημάτων μπορεί να αφαιρεθεί μετά τον καθαρισμό και να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60 °C. Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης είναι κατάλληλη για όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K 2 έως K 7. Εάν χρειάζεται, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό και να εφαρμοστεί με τη βούρτσα που είναι συνδεδεμένη με το πλυστικό υψηλής πίεσης. Τα δύο εναλλάξιμα εξαρτήματα Universal και Home & Garden, που διατίθενται ξεχωριστά, για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης WB 130 είναι κατάλληλα για όλες τις λείες επιφάνειες και ιδιαίτερα κατάλληλα για ανθεκτικές επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας
Αλλαγή προσάρτησης μέσω μοχλού απελευθέρωσης
Καινοτόμο εξάρτημα μικροϊνών με κούμπωμα αγκίστρου και βρόγχου, αφαιρούμενο και πλένεται
Ιδιαίτερα απαλός καθαρισμός
Εφαρμογή χημικού καθαριστικού με τη βούρτσα συνδεδεμένη στο πλυστικό μηχάνημα
Διαφανές περίβλημα
Ενσωματωμένος δακτύλιος με ανθεκτικες τρίχες
Συμβατό με προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα κήπου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προηγούμενο μοντέλο, το WB 120, παρακαλώ απευθυνθείτε σε ένα απο τα σημεία service ή σε ένα κατάστημα μεταπώλησης μηχανημάτων Karcher.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 KHP
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHP 3
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ