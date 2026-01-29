Βούρτσα

Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη

Η πρακτική βούρτσα πλύσης έχει μαλακές τρίχες και είναι ιδανική για τον καθαρισμό ευαίσθητων περιοχών και δυσπρόσιτων σημείων στους εξωτερικούς χώρους. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για το αυτοκίνητο, τα έπιπλα του κήπου ή το καλοριφέρ, η βούρτσα πλύσης εξασφαλίζει καθαριότητα που προστατεύει και είναι κατάλληλη για όλα τα μοντέλα της κατηγορίας εξοπλισμού K2 έως K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά μαλακές τρίχες
  • Επιτρέπει τον καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 333 x 82 x 164
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
Εξαρτήματα