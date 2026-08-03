Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού με εσωτερικό σπείρωμα, είτε στην πλευρά αναρρόφησης είτε στην πλευρά πίεσης. Ιδανικό για σπειρώματα σύνδεσης G1 (33,3 mm) σε G1 (33,3 mm). Στη μια πλευρά του αντάπτορα υπάρχει ένα τυπικό σπείρωμα G1 με αξονική αρχή στεγανοποίησης (σειριακός αριθμός [2] στο προϊόν). Στην άλλη πλευρά, υπάρχει ένα τυπικό σπείρωμα G1 με ακτινική αρχή στεγανοποίησης (σειριακός αριθμός [1] στο προϊόν). Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP εξασφαλίζει εξαιρετικά εύκολη συναρμολόγηση και ιδιαίτερα αξιόπιστη στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας. Με αυτόν τον τρόπο τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα της Kärcher (σειριακός αριθμός [2]) μπορούν να συνδεθούν στις αντλίες Kärcher με ακτινική αρχή στεγανοποίησης(σειριακός αριθμός [1]). Επιπλέον, τα εξαρτήματα ακτινικής στεγανοποίησης της σειράς PerfectConnect από την Kärcher (σειριακός αριθμός [1]) μπορούν να συνδεθούν σε όλες τις συμβατικές αντλίες αξονικής στεγανοποίησης (σειριακός αριθμός [2]).