Το Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FRV 30 Me από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει τον καθαρισμό με ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 85°C. Με την ενσωματωμένη, αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το FRV 30 Me κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Το FRV 30 Me διαθέτει έναν ανθεκτικό στη θερμοκρασία σωλήνα αναρρόφησης 7,5 μ. από πολυουρεθάνη. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος καθαρισμού επιφανειών υψηλής απόδοσης είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέγ. 250 bar, 1.300 λίτρα (Παραγγείλτε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα.)