Bocchetta poltrone WD/SE
Caratteristiche e vantaggi
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Larghezza di lavoro (mm)
|117
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|110 x 117 x 52
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Tappetini
- Sedile posteriore
- Interni auto
- Tappetino
- Tappezzeria
- Mobili imbottiti
- Materassi
- Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini