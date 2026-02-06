Bocchetta poltrone WD/SE

Caratteristiche e vantaggi
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Larghezza di lavoro (mm) 117
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 110 x 117 x 52
Aree di applicazione
  • Tappetini
  • Sedile posteriore
  • Interni auto
  • Tappetino
  • Tappezzeria
  • Mobili imbottiti
  • Materassi
  • Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini