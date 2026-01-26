Grazie al potente ugello rotante, la lancia mangiasporco rimuove anche lo sporco più ostinato in modo rapido ed efficace. Il getto puntiforme rotante rimuove senza fatica lo sporco, aiutando a ripristinare rapidamente lo splendore delle superfici riscoperte da muschio o soggette alle intemperie. Ideale anche per rimuove la patina da smog da muretti, staccionate e mobili da giardino e per il lavaggio di tutti i veicoli. Compatibile con tutte le idropulitrici K2 e K3.