Lancia mangiasporco con ugello rotante DB120
Lancia mangiasporco con potente ugello rotante compatibile con idropulitrici di gamma K2 e K3. Ideale per lo sporco particolarmente ostinato su ogni superficie.
Grazie al potente ugello rotante, la lancia mangiasporco rimuove anche lo sporco più ostinato in modo rapido ed efficace. Il getto puntiforme rotante rimuove senza fatica lo sporco, aiutando a ripristinare rapidamente lo splendore delle superfici riscoperte da muschio o soggette alle intemperie. Ideale anche per rimuove la patina da smog da muretti, staccionate e mobili da giardino e per il lavaggio di tutti i veicoli. Compatibile con tutte le idropulitrici K2 e K3.
Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
Potente pulizia ad alta pressione
- Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Prestazioni di pulizia superiori del 100% rispetto al getto piatto standard Kärcher.
Raccordo a baionetta
- Estremamente facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 41 x 41
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Aree di applicazione
- Veicoli
- Anche su sporco ostinato
- Muri del giardino e in pietra
- Muschio