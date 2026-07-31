Schiumogeno acido RM 59 ASF, 20l

Detergente schiumogeno acido elimina le incrostazioni di calcare, ruggine e cristalli di latte grasso. Ideale per la pulizia di cisterne nel settore alimentare. Ottima aderenza della schiuma

Il nostro detergente acido in schiuma PressurePro RM 59 è privo di coloranti e profumi e contiene una potente combinazione di acido formico e citrico naturale che rimuove in modo affidabile anche la contaminazione estremamente ostinata quando interagisce con tensioattivi che aumentano la schiuma. A questo scopo il detergente forma uno stabile strato di schiuma (anche su superfici verticali) con potere pulente intenso, che è tuttavia facile da risciacquare. Residui di pietra di latte e di birra, ruggine, grasso, proteine, calcare e altri contaminanti minerali o residui di spray, ad esempio di insetticidi, vengono rimossi senza lasciare tracce. Con PressurePro RM 57, RM 58 e RM 59, Kärcher offre una gamma di detergenti in schiuma per applicazioni ad alta pressione nel settore alimentare, cucine gastronomiche, catering, mense, grandi cucine, macellerie, macelli e panifici con certificato di conformità HACCP dell'Institut Fresenius. A seconda delle esigenze e dello scopo di utilizzo, sono adatti per la pulizia di superfici, pareti, pavimenti, cinghie di trasporto, macchine, apparecchi, scatole, serbatoi e fusti di alimenti, nonché celle frigorifere.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 2
Peso (kg) 21,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
Schiumogeno acido RM 59 ASF, 20l
Schiumogeno acido RM 59 ASF, 20l
Schiumogeno acido RM 59 ASF, 20l
Schiumogeno acido RM 59 ASF, 20l
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Caseifici
  • Muri, piastrelle
  • Pulizia superfici
  • Contenitori cibo
Accessori