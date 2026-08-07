Gelede verbinding hoge druk
Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spuitlans van de hogedrukreiniger.
Tijdens de hogedrukreiniging van bijvoorbeeld machines, voertuigen, vloeren, gevels of daken komt men vaak op plaatsen die moeilijk of niet bereikbaar zijn met de spuitlans. Met de hoge druk-knikkoppeling is dit probleem opgelost! Dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, kunt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk bereiken en blijft geen enkele plek ongereinigd. Eenvoudig te monteren direct op de spuitlans van de hogedrukreiniger of een telescoopsteel.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. werkdruk (bar)
|300
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
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Niet meer leverbare producten
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