Lage druk Multi Jet

Veelzijdig 4-in-1 multi-mondstuk voor de OC 3 en OC 4 mobiele hogedrukreinigers met spot, flat, nevel en waterstraal voor verschillende toepassingen. Gemakkelijk verstelbaar door de sproeikop te draaien.

De Multi Jet biedt 4 straalsoorten in één sproeier: puntstraal, vlakstraal, nevelstraal en gietstraal. Dit maakt de multi-jet spuitkop perfect voor verschillende toepassingen zonder dat je van hulpstuk hoeft te wisselen. De juiste straal kan eenvoudig worden geselecteerd door aan de sproeikop te draaien. Dankzij de bajonetaansluiting kun je snel en eenvoudig overschakelen op een ander hulpstuk. De Multi Jet is compatibel met alle OC 3- en OC 4-modellen.

Kenmerken en voordelen
Lage druk Multi Jet: 4-in-1 meervoudig mondstuk
4-in-1 meervoudig mondstuk
Combineert 4 verschillende straalsoorten in één sproeikop. De symbolen op de sproeikop geven het juiste straaltype aan.
Lage druk Multi Jet: Tijdsbesparing
Tijdsbesparing
Tijdrovende sproeierwissel is niet nodig. Draai gewoon aan de sproeikop om de juiste straal te kiezen.
Lage druk Multi Jet: In één keer reinigen en water geven
In één keer reinigen en water geven
Overstappen op tuinslang en spuitpistool is niet nodig.
Vlakstraal
  • Universele straal voor het reinigen van verschillende voorwerpen en oppervlakken.
Puntstraal
  • Bijzonder krachtige straal voor het reinigen van hardnekkig vuil en het losmaken van plaatselijk vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.
Nevelstraal
  • Zachte sproeistraal voor bijzonder gevoelige voorwerpen (bv. honden en planten).
Gietstraal
  • Bewatering van planten.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 119 x 59 x 59
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tent/kampeeruitrusting
  • Huisdieren/honden
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
  • Kinderwagens/buggy's
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Tuin/terras/balkon meubilair
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Bloembakken