Lage druk Multi Jet
Veelzijdig 4-in-1 multi-mondstuk voor de OC 3 en OC 4 mobiele hogedrukreinigers met spot, flat, nevel en waterstraal voor verschillende toepassingen. Gemakkelijk verstelbaar door de sproeikop te draaien.
De Multi Jet biedt 4 straalsoorten in één sproeier: puntstraal, vlakstraal, nevelstraal en gietstraal. Dit maakt de multi-jet spuitkop perfect voor verschillende toepassingen zonder dat je van hulpstuk hoeft te wisselen. De juiste straal kan eenvoudig worden geselecteerd door aan de sproeikop te draaien. Dankzij de bajonetaansluiting kun je snel en eenvoudig overschakelen op een ander hulpstuk. De Multi Jet is compatibel met alle OC 3- en OC 4-modellen.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 meervoudig mondstukCombineert 4 verschillende straalsoorten in één sproeikop. De symbolen op de sproeikop geven het juiste straaltype aan.
TijdsbesparingTijdrovende sproeierwissel is niet nodig. Draai gewoon aan de sproeikop om de juiste straal te kiezen.
In één keer reinigen en water gevenOverstappen op tuinslang en spuitpistool is niet nodig.
Vlakstraal
- Universele straal voor het reinigen van verschillende voorwerpen en oppervlakken.
Puntstraal
- Bijzonder krachtige straal voor het reinigen van hardnekkig vuil en het losmaken van plaatselijk vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.
Nevelstraal
- Zachte sproeistraal voor bijzonder gevoelige voorwerpen (bv. honden en planten).
Gietstraal
- Bewatering van planten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|119 x 59 x 59
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken