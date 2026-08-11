De Multi Jet biedt 4 straalsoorten in één sproeier: puntstraal, vlakstraal, nevelstraal en gietstraal. Dit maakt de multi-jet spuitkop perfect voor verschillende toepassingen zonder dat je van hulpstuk hoeft te wisselen. De juiste straal kan eenvoudig worden geselecteerd door aan de sproeikop te draaien. Dankzij de bajonetaansluiting kun je snel en eenvoudig overschakelen op een ander hulpstuk. De Multi Jet is compatibel met alle OC 3- en OC 4-modellen.