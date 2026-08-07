Universele borstel
De universele borstel voor een ideale reiniging met een borstel. De borstel die wordt aangebracht op het pistool, lost hardnekkig vuil op en is zacht voor gevoelige onderdelen.
Dankzij de waterdoorlaatbare borstelharen kan de universele borstel die op het pistool van de drukreiniger wordt bevestigd, hardnekkig vuil oplossen en tegelijkertijd wegspoelen. De zachte borstels maken gevoelige oppervlakken behoedzaam en toch zeer grondig schoon. De borstel is rondom voorzien van haren en is daarom niet alleen optimaal voor oppervlakken, maar ook voor complexe geometrieën zoals de tussenruimten van een fiets.
Kenmerken en voordelen
Kan op pistool worden bevestigd
- Zo houdt u een hand vrij.
Zachte haren
- Verwijderen hardnekkig vuil en spoelen dit weg.
Borstelharen rondom
- Voor reiniging op lastig bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 80 x 80
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Kinderwagens/buggy's
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)