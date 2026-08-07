Dankzij de waterdoorlaatbare borstelharen kan de universele borstel die op het pistool van de drukreiniger wordt bevestigd, hardnekkig vuil oplossen en tegelijkertijd wegspoelen. De zachte borstels maken gevoelige oppervlakken behoedzaam en toch zeer grondig schoon. De borstel is rondom voorzien van haren en is daarom niet alleen optimaal voor oppervlakken, maar ook voor complexe geometrieën zoals de tussenruimten van een fiets.